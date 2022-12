Fertigstellung LNG-Terminal Wilhelmshaven (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Das Land Niedersachsen erteilte heute die letzte noch ausstehende wasserrechtliche Erlaubnis für die Anlage zur Einfuhr von flüssigem Erdgas. Geregelt wurde die Einleitung chlorhaltiger Abwässer ins Meer.

Umweltverbände kritisieren die Einleitung von Chemikalien und fürchten Schäden für das Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer. Die Deutschen Umwelthilfe kündigte weitere rechtliche Schritte an, um den Betrieb der geplanten LNG-Terminals zeitlich stärker einzuschränken.

Die Anlage ist Teil der deutschen Bemühungen, von Erdgas aus Russland unabhängig zu werden. Sie soll morgen im Beisein von Bundeskanzler Scholz und anderer Politiker in Betrieb genommen werden. Gestern hatte dort ein Spezialschiff angelegt, das das angelieferte Flüssiggas wieder in den ursprünglichen Zustand bringen soll. Auch in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern traf heute ein solches Spezialschiff ein.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.