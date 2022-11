Klima-Aktivisten

CDU und CSU warnen vor einer Radikalisierung der Klimabewegung. Das Bild zeigt eine Straßenblockade Ende Oktober in Berlin. (picture alliance / PIC ONE / Stefan Müller)

Man werde den Protest in alle Bereiche tragen, die von der Klimakatastrophe betroffen seien, sagte eine Vertreterin im Sender RTL. Dabei schloss sie auch eine Blockade deutscher Flughäfen nicht aus. Einen Schwerpunkt werde man auf München legen. Dort waren zuletzt Mitglieder der Gruppe in Präventivhaft genommen worden. In den Niederlanden hatten Hunderte Aktivisten am Wochenende den Start von Privatjets am Flughafen Schiphol in Amsterdam verhindert.

Die Union will diese Woche einen Antrag auf härtere Bestrafungen für die Aktivisten in den Bundestag einbringen, wie die "Bild am Sonntag" berichtete. Wer durch Straßenblockaden die Durchfahrt von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten behindert, dem soll demnach eine Mindestfreiheitsstrafe drohen. Vertreter der Ampel-Koalition sprachen sich bereits dagegen aus . Zentrale Forderungen der Aktivisten sind die Einführung eines Tempolimits und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket.

