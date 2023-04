Klimaproteste

Mit Schnellbeton oder Sekundenkleber am Asphalt festgeklebt: Die "Letzte Generation" blockiert eine Autobahn-Ausfahrt in Berlin. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Von Mittwoch an seien zunächst Störungen im Regierungsviertel geplant, ab Montag dann in der ganzen Stadt, hieß es. Hunderte Aktivisten stünden dafür bereit. Die Gruppe riet Autofahrern zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr. Mit den Aktionen will sie Forderungen nach einer radikalen Klimawende durchsetzen. CDU-Generalsekretär Czaja sprach von "Extremisten". Sie würden die Bürger in Geiselhaft nehmen, sagte er im Deutschlandfunk. Recht und Gesetz dürften nicht gebrochen werden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht bislang keinen Beleg für Extremismus bei der Letzten Generation. Präsident Haldenwang erklärte Ende März, die Grundhaltung der Gruppe sei, auf aktive Gewalt zu verzichten.

Kritik an den geplanten Blockaden kam auch von den Grünen. Bundestagsfraktionschefin Dröge meinte, wenn die Aktivisten im Endeffekt normalen Menschen in ihrem Alltag auf die Nerven gingen, sei das letztlich kontraproduktiv.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.