Klimaaktivisten

Sie kleben sich auf Straßen fest, bewerfen Kunstwerke – die Aktionen der „Letzten Generation“ sorgen für Aufmerksamkeit und Kritik. (Imago / Die Videomanufaktur / Martin Dziadek)

Das teilte die Aktionsleitung am Abend mit. In der Erklärung heißt es, man hoffe auf Entscheidungen zugunsten des Klimaschutzes in der letzten Sitzungswoche des Bundestages. Allerdings liegt diese hinter dem Zeitraum, in dem die Aktivisten pausieren wollen - nämlich in der Woche von 12. bis 16. Dezember.

Zuletzt hatten mehrere Unterstützer der Gruppe gestern für zwei Stunden den Flugverkehr am Flughafen Berlin-Brandenburg behindert, weil sie auf das Gelände vordrangen und sich auf Rollwegen festklebten. Die Aktion stieß in der Politik auf breite Kritik: Verkehrsminister Wissing von der FDP sprach von skrupellosem Verhalten, Unions-Fraktionsvize Lindholz forderte härtere Strafen und aus den Reihen der AfD wurden Rufe nach dem Einsatz des Verfassungsschutzes laut.

