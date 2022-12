Klimaproteste

Aktivisten der Gruppe "Letzten Generation" während eines Straßenprotests in München. (picture alliance / dpa / Lennart Preiss)

Die Aktivisten kündigten bundesweite Aktionen an. Für den Morgen ist eine Straßenblockade in der Münchner Innenstadt geplant. Die Gruppe "Letzte Generation" hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Straßen blockiert, Kunstwerke attackiert und in Berlin den Hauptstadtflughafen BER zeitweise lahmgelegt.

SPD-Generalsekretär Kühnert warf der Gruppe vor, das, was sie verteidigen wolle, über demokratische Spielregeln zu stellen. Kühnert sagte dem Portal "Zeit-Online", wer das tue, der halte konsequenterweise auch Angriffe auf demokratische Parteien und vielleicht sogar auf die Gesundheit von Menschen für legitim. An diesem Punkt sei für ihn Schluss.

