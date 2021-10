Bundeskanzlerin Merkel ist zu ihrem voraussichtlich letzten Griechenland-Besuch in Athen eingetroffen.

Am Abend war zunächst ein privates Abendessen mit Ministerpräsiden Mitsotakis geplant. Heute stehen eine offizielle Zusammenkunft mit dem Regierungschef sowie mehrere Veranstaltungen auf dem Programm. Im Fokus dürfte unter anderem das schwierige Verhältnis Griechenlands zum Nachbarland Türkei stehen, dass durch den Konflikt um Gasvorkommen im Mittelmeer sowie anhaltenden Migrationsbewegungen belastet ist.



In Regierungskreisen in Athen war im Vorfeld auch von einem "hoch symbolischen" Besuch die Rede, bei dem eine Bilanz der beiderseitigen Beziehungen gezogen werden könne. Teile der griechischen Bevölkerung werfen Merkel vor, in der Eurokrise auf zu harten Sparmaßnahmen bestanden zu haben.

