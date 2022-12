Tod von Benedikt XVI.

Der frühere Papst Benedikt XVI. ist tot. (picture alliance/dpa/dpa-Pool | Sven Hoppe)

In den vergangenen Tagen hatte sich der Gesundheitszustand des emeritierten Papstes deutlich verschlechtert. Nach Angaben des Vatikans wird Benedikts Leichnam ab Montag im Petersdom in Rom aufgebahrt. Bis zur Totenmesse am Donnerstagmorgen können die Gläubigen dort von ihm Abschied nehmen. Die Totenmesse hält Papst Franziskus. Seine letzte Ruhestätte erhält sein emeritierter Vorgänger dann in den Vatikanischen Grotten im Petersdom.

Benedikt XVI. stammte aus Bayern und hieß mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger. Er war im April 2005 zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gewählt worden. Davor war er mehr als 20 Jahre Präfekt der vatikanischen Glaubenskongregation und hatte in dieser Zeit großen Einfluss auf die katholische Glaubenslehre. 2013 trat Benedikt als zweiter Papst in der Geschichte freiwillig zurück. Seitdem lebte er zurückgezogen in einem Kloster in den Vatikanischen Gärten. Zuletzt wurden ihm in einem Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen in seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising Ende der 1970er Jahre Fehler vorgeworfen.

Bischöfe würdigen "beeindruckenden Theologen" - Reformer beklagen "schweres Erbe"

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Bätzing, würdigte den Verstorben als beeindruckenden Theologen. Benedikt habe der Kirche auch in schwierigen Zeiten Hoffnung und Richtung vermittelt. Mit "hohem Respekt" denke er an dessen mutige Entscheidung im Jahr 2013, vom Amt des Papstes zurückzutreten. Bätzing verwies aber auch auf die zuletzt laut gewordene Kritik an Benedikts Umgang mit Missbrauchsfällen in seiner Zeit als Münchener Erzbischof. Die Betroffenen habe er um Vergebung gebeten, sagte Bätzing, "und doch blieben Fragen offen".

Der jetzige Erzbischof von München und Freising, Kardinal Marx, sagte, er trauere, "um einen treuen Zeugen der Liebe Gottes und einen bedeutenden Lehrer der Kirche". Der Essener Bischof Overbeck erklärte, Benedikt sei "der Dialog mit den verschiedenen Kräften und Strömungen unserer Zeit lebenslang eine Herzensangelegenheit gewesen". Er habe "mehr als manche seiner Vorgänger zur Erneuerung der Kirche beigetragen".

Die Reformbewegung "Wir sind Kirche" sieht den verstorbenen ehemaligen Papst Benedikt XVI. dagegen als "widersprüchlichen Theologen", der die römisch-katholische Kirche über Jahrzehnte in rückwärtsgewandter Weise geprägt habe. Seinem Nachfolger Papst Franziskus und der ganzen Kirche habe er mit einem Klima der Angst und einem theologischen Stillstand ein schweres Erbe hinterlassen, das bis heute nachwirke, erklärte die Initiative in München.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, unterstrich den Beitrag Benedikts XVI. zum Dialog der Kirchen. Joseph Ratzinger habe als Kardinal und als Papst in Ökumenefragen das Gemeinsame unterstrichen. Dass er 2013 aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten sei, mache ihn zutiefst menschlich, erklärte Kurschus.

Söder: Trauer um "bayerischen Papst"

Auch aus der Politik kamen zahlreiche Würdigungen. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte, "wir trauern um unseren bayerischen Papst". Viele Menschen in seiner Heimat würden Benedikt XVI. nicht nur als Papst, sondern auch als bescheidenen Seelsorger in dankbarer Erinnerung behalten. Söder sagte, Benedikt habe vielen Menschen Kraft und Orientierung gegeben, sich zugleich aber auch der Verantwortung für schwierige Phasen in seinem Wirken stellen müssen.

Bundespräsident Steinmeier zeigte sich betroffen vom Tod des emeritierten Papstes. Benedikts Glaube, sein Intellekt, seine Weisheit und seine menschliche Bescheidenheit hätten ihn immer tief beeindruckt, erklärte Steinmeier. Viele Menschen, nicht nur Katholiken, hätten durch ihn klare Orientierung gefunden.

Steinmeier unterstrich die besondere Rolle, die der frühere Papst für Deutschland und als Mittler zwischen den Religionen hatte. Die Wahl eines Papstes aus dem Mutterland der Reformation sei für viele Menschen auf der ganzen Welt ein wichtiges Zeichen gewesen. "Die Einheit der Christenheit, der Dialog der Religionen und das Miteinander von Religion und Gesellschaft lagen ihm besonders am Herzen." Steinmeier schrieb, Benedikt habe das Gespräch mit Juden und Muslimen sowie allen christlichen Konfessionen weltweit gesucht.

Scholz: "Prägende Figur der katholischen Kirche"

Bundeskanzler Scholz schrieb auf Twitter, die Welt verliere eine prägende Figur der katholischen Kirche, eine streitbare Persönlichkeit und einen klugen Theologen. Seine Gedanken seien bei Papst Franziskus, so Scholz.

Der CDU-Vorsitzende Merz erklärte, Benedikt XVI. habe vor allem in seinem Heimatland Deutschland eine neue Hinwendung zur katholischen Kirche über alle Generationen hinweg auslösen können.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.