Die letzte Sitzungswoche des Jahres im Bundestag startet heute mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz. (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Bundeskanzler Scholz will sich vor seiner Reise nach Brüssel zum dortigen Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs sowie zum gemeinsamen Gipfel von EU und den Asean-Staaten äußern. Darüber hinaus befassen sich die Parlamentarier in einer Aktuellen Stunde mit der Frage, welche Konsequenzen aus den Umsturzplänen der Szene der sogenannten "Reichsbürger" zu ziehen sind. In der Vorwoche waren 25 von ihnen unter dem Vorwurf festgenommen worden, sie hätten das politische System in Deutschland stürzen wollen.

Zu dem Thema will sich heute auch Bundesinnenministerin Faeser im Innenausschuss des Parlaments äußern.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.