Blick in den Bundesrat. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Energiepreisbremsen

Angesichts stark gestiegener Energiepreise sollen Verbraucher und Unternehmen entlastet werden. Konkret geht es um sogenannte Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme. Für private Haushalte sowie kleine und mittlere Firmen sollen die Bremsen ab März gelten, für Januar und Februar ist eine rückwirkende Entlastung geplant. Dem Gesetz zufolge bekommen Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen für 80 Prozent ihres bisherigen Gas-Verbrauchs einen Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde garantiert, Fernwärmekunden 9,5 Cent. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagte, Preissteigerungen hätten das Potenzial für eine soziale Krise. Der Deckel gebe Bürgern nun Vertrauen, in der Zukunft ihre Rechnung bezahlen zu können. Der Staat stehe an der Seite der Bürgerinnen und Bürger, betonte der SPD-Politiker.

Energiepauschale für Studenten

Studierende und Fachschüler sollen zur Entlastung eine Einmalzahlung in Höhe von 200-Euro bekommen. Die Länderkammer billigte das Vorhaben trotz großer Meinungsverschiedenheiten mit dem Bund über die praktische Umsetzung. Die etwa 3,4 Millionen Studierenden und Fachschüler müssen sich dennoch weiter gedulden. Wann sie das Geld bekommen, ist weiter offen. Es wird immer noch an einer geplanten Antragsplattform im Internet gearbeitet. Bund und Länder müssen hier noch Fragen zum Datenaustausch, Datenschutz und zur Auszahlung der Energiepreispauschale klären. Eine zentrale Stelle, die alle Daten und Kontoverbindungen aller Studierenden und Fachschüler hat, gibt es nicht.

Finanzierung "Deutschlandticket"

Der Bundesrat hat auch den Grundlagen für die Finanzierung des geplanten Deutschlandtickets zugestimmt. Die Ländervertreter sprachen sich mit Mehrheit für die Erhöhung der sogenannten Regionalisierungsmittel für Betrieb und Ausbau des Nahverkehrs aus. So fließt schon für 2022 eine weitere Milliarde an die Länder, die damit die Pendlerzüge subventionieren und erschwinglicher machen. Insgesamt steigen die jährlichen Mittel für die Länder damit auf rund zehn Milliarden Euro. Auch angesichts der Energiepreis- und Personalkosten-Entwicklung sollen die Summen jährlich um drei Prozent statt wie bisher geplant um 1,8 Prozent angehoben werden. Die Länder hatten dies zur Bedingung dafür gemacht, dass sie das geplante bundesweite 49-Euro-Monatsticket mitfinanzieren. Sie streben einen Start des Tickets Anfang April an.

Kita-Qualitätsgesetz

Bund und Länder wollen die Qualität von Kitas verbessern. Der Bundesrat stimmte einem entsprechenden Gesetz zu. Konkret sollen damit Maßnahmen wie etwa kleinere Gruppen oder die Förderung der Sprachentwicklung sicher gestellt werden. Damit verbunden ist eine Förderung des Bundes in den kommenden zwei Jahren von jeweils zwei Milliarden Euro für den Ausbau der Qualität der frühkindlichen Bildung.

Das aktuelle sogenannte Gute-Kita-Gesetz, das in der vergangenen Legislaturperiode beschlossen wurde, endet zum 31. Dezember. Das neue Kita-Qualitätsgesetz kann dann zu Jahresbeginn in Kraft treten. Zugleich läuft das Bundesprogramm für Sprachkitas Ende 2022 aus, in denen Fachkräfte die sprachliche Entwicklung von Kindern fördern. Die Länder sollen dann mit den Bundesmitteln eigene Programme zur Sprachförderung aufstellen. Der Bund hat sich mit ihnen aber auf eine Übergangszeit geeinigt. Nach Angaben von Bundesfamilienministerin Paus werden in Deutschland derzeit rund 3,4 Millionen Kinder in Kitas betreut.

Verbesserungen in der Krankenhauspflege

Der Bundesrat hat Gesetzesänderungen zugestimmt, die die Personalsituation in der Krankenhauspflege verbessern sollen. Vom kommenden Jahr an sollen Kliniken zudem Behandlungen abrechnen können, ohne dass ein Patient im Krankenhaus übernachtet. Das Ziel sind mehr ambulante Eingriffe, um den Krankenhausbetrieb und damit auch das Pflegepersonal zu entlasten. Für die unterfinanzierten Kinderkrankenhäuser und die Geburtshilfe soll kurzfristig mehr Geld zur Verfügung gestellt werden, laut Bundesgesundheitsministerium jeweils rund 380 Millionen Euro in den kommenden beiden Jahren. Das Geld soll aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds bereitgestellt werden.

Jahressteuergesetz

Auch Länder mit einer Regierungsbeteiligung der Union stimmten für das Jahressteuergesetz 2022. Das Paket enthält eine Reihe von Steuervorteilen etwa im Wohnungsbau, für Solarstromanlagen und für Arbeitnehmer. Für Energieunternehmen aus dem Öl-, Gas-, Kohle- und Raffineriesektor, die laut Bundesregierung "von der kriegsbedingten Preisentwicklung besonders stark profitieren", wird ein sogenannter EU-Energiekrisenbeitrag eingeführt. Besonders umstritten war bis zuletzt das Bewertungsgesetz, das durch eine marktnähere Bewertung von Immobilien bei Erbschaften und Schenkungen zu höheren Abgaben führen dürfte.

Chancen-Aufenthaltsrecht

Der Bundesrat hat eine tiefgreifende Reform des Aufenthaltsrechts gebilligt. Gut integrierte Ausländer, die schon jahrelang ohne gesicherten Status in Deutschland leben, bekommen mit dem sogenannten Chancen-Aufenthaltsrecht eine Perspektive. Wer zum Stichtag 31. Oktober 2022 fünf Jahre im Land gelebt hat und nicht straffällig geworden ist, soll 18 Monate Zeit bekommen, um die Voraussetzungen für einen langfristigen Aufenthalt zu erfüllen. Dazu gehören etwa Deutschkenntnisse und die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts. Das Gesetz war nicht zustimmungspflichtig. Der Bundesrat verzichtete darauf, dazu den Vermittlungsausschuss anzurufen, so dass das Gesetz nun in Kraft treten kann.

Haushalt 2023

Der Bundesrat hat den Bundeshaushalt für das kommende Jahr gebilligt. Der von Finanzminister Lindner vorgelegte Etat soll erstmals seit 2019 wieder die Schuldenbremse im Grundgesetz einhalten. Vorgesehen sind Ausgaben in Höhe von gut 476 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung liegt bei 45,6 Milliarden Euro und damit an der Grenze dessen, was innerhalb der Schuldengrenze noch zulässig ist.

Nach Berechnungen des Bundesrechnungshofs ist die für 2023 geplante Schuldenaufnahme mit fast 107 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch wie die offiziell ausgewiesene Neuverschuldung von knapp 46 Milliarden Euro. Einen so hohen Wert lasse die im Grundgesetz verankerte Schuldenregel nicht zu, meint der Rechnungshof.

EU-Handelsabkommen mit Kanada

Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat der Ratifizierung des EU-Handelsabkommens Ceta mit Kanada zugestimmt. Bereits seit September 2017 sind einige Handelserleichterungen in Teilen vorläufig in Kraft - allerdings nur in den Bereichen, für die allein die EU zuständig ist und nicht die Mitgliedstaaten. Die Regelungen etwa zu Investitionsschutz und Investitionsgerichtsbarkeit können erst in Kraft treten, wenn alle EU-Staaten das Handelsabkommen ratifiziert haben.

Ceta soll durch den Wegfall fast aller Zölle und durch gemeinsame Regeln den Handel zwischen Unternehmen in der EU und Kanada erleichtern. Nach früheren Angaben der EU-Kommission könnten europäische Firmen durch das Abkommen jährlich rund 590 Millionen Euro im Jahr einsparen. An dem Handelspakt wird unter anderem kritisiert, er schütze einseitig Konzerninteressen zum Nachteil von Klima, Umwelt und Sozialem.

Teilnahme an Europwahlen bereits ab 16 Jahren

An der nächsten Europawahl im Jahr 2025 können sich in Deutschland auch 16- und 17-Jährige beteiligen. Der Bundesrat stimmte der vom Bundestag bereits beschlossenen Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre für Europawahlen zu. Es sei die jüngere Generation, die von zentralen politischen Themen wie Umweltschutz, Klimawandel, Bildung oder sozialer Gerechtigkeit am meisten betroffen sei, sagte die nordrhein-westfälische Familien- und Integrationsministerin Paul. "Die Jüngeren müssen deshalb auch mitreden und mitgestalten können."

Schnellerer Kohleausstieg im Rheinischen Revier

Der Kohleausstieg im Rheinischen Revier wird um acht Jahre vorgezogen. Der Bundesrat billigte ein entsprechendes Gesetz. Demnach gehen die drei Braunkohlekraftwerke Neurath F und G sowie Niederaußem K bereits im Jahr 2030 und nicht wie ursprünglich festgeschrieben 2038 vom Netz. Dies sieht eine entsprechende Vereinbarung zwischen Bundesregierung, nordrhein-westfälischer Landesregierung und dem Energiekonzern RWE vor. Zu der Vereinbarung gehört auch, dass die Kraftwerksblöcke Neurath D und E, die eigentlich zum Jahresende abgeschaltet werden sollten, wegen der Energiepreiskrise mindestens bis Ende März 2024 in Betrieb bleiben.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.