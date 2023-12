Die letzten in Mali stationierten Soldaten der Bundeswehr kommen nach Deutschland zurück. (Archivbild) (Kay Nietfeld/dpa)

In der senegalesischen Hauptstadt Dakar starteten dazu zwei Militärtransporter. Die Männer und Frauen der Bundeswehr werden am Nachmittag auf dem Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen erwartet. Dort sollen sie von Verteidigungsminister Pistorius empfangen werden. Die Bundeswehr war in Mali an der UNO-Mission Minusma beteiligt. Der Einsatz sollte dazu dienen, das Land zu stabilisieren, was allerdings nur bedingt gelang.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.