In der Corona-Pandemie rechnet Bundeskanzlerin Merkel mit einer Verdopplung der Sieben-Tage-Inzidenz in weniger als zwei Wochen.

Es gebe derzeit ein exponentielles Wachstum der Infektionszahlen, sagte die CDU-Politikerin bei ihrer voraussichtlich letzten Sommerpressekonferenz in Berlin. Dieser Anstieg sei besorgniserregend.



Die Kanzlerin warb vor diesem Hintergrund für mehr Impfungen. Sie seien das einzige Mittel, mit dem die Pandemie überwunden werden könne. Je mehr Menschen geimpft seien, desto mehr Freiheiten werde es wieder geben.



Mit Blick auf den Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands sprach Merkel von einer langfristigen Aufgabe. Zudem bekräftigte sie, dass die gestern vom Bundeskabinett beschlossenen Hilfen aufgestockt würden, falls sie nicht ausreichten.



In der Klimadebatte warnte Merkel vor Illusionen. Sie erklärte, es sei wichtig, dass beim Kampf gegen den Klimawandel soziale Fragen beachtet würden. Es sei aber nicht möglich, dass die Kosten etwa für höhere CO2-Preise in jedem Fall durch Ausgleichsmaßnahmen ersetzt würden. Die totale Kompensation für jeden könne es nicht geben, so die Kanzlerin.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 22.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 16.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 22.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 22.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 16.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 22.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.