Künsterlische Darstellung des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) im Weltall. (imago/ NASA / UPI Photo)

Wie die Nasa mitteilte, wurde eine letzte Spiegelplatte ausgeklappt. Diese müsse nun noch an ihrem Platz verankert werden. Danach könne die Forschungsarbeit beginnen. Eine Ariane-5-Rakete hatte den Nachfolger des Hubble-Teleskops am ersten Weihnachtstag vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana aus ins All gebracht. Das James-Webb-Teleskop soll die Frühzeit des Universums vor 13 Milliarden Jahren und damit nur wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall erforschen.

Weil das Teleskop im Ganzen zu groß für die Ariane-5-Rakete war, musste es vor dem Start zusammengefaltet werden. Das Entfalten im Weltraum war ein komplexer und riskanter Vorgang, der zwei Wochen in Anspruch nahm.

