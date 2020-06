Im Volkswagen-Werk in Zwickau ist das letzte Auto mit Verbrennungsmotor vom Band gelaufen.

Von nun an werden an dem Standort nur noch Elektro-Fahrzeuge gebaut. Die bisherige Fertigung für den Golf soll bis zum Jahresende zu einer zweiten Montagelinie für E-Autos umgerüstet werden. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Rothe erklärte, man blicke nach vorn, dennoch sei bei den Mitarbeitern an diesem Tag auch eine Menge Wehmut dabei.