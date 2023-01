Klimaschutz-Proteste

Letztes Haus in Lützerath geräumt - Klimaaktivisten im Tunnel

In Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier hat die Polizei das letzte besetzte Gebäude geräumt. Nun sollen sich nur noch schätzungsweise 30 Aktivisten in dem Ort aufhalten - in Baumhäusern und in einem Tunnel.

13.01.2023