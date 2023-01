Klimaschutz-Proteste

Zwei Aktivisten haben sich in einem Tunnel unter einem Gebäude in Lützerath verschanzt. Screenshot eines Videos/youtube - Kanal von "LuetziBleibt"/ 12.1.2023 (youtube - Kanal von "LuetziBleibt"/ 12.1.2023)

Scholz kritisiert Klima-Aktivisten - teilweise

Bundeskanzler Scholz kritisierte die Proteste in Teilen. Er sagte, auch er habe früher häufiger demonstriert. Allerdings gebe es für ihn eine Grenze, die genau da verlaufe, wo Protest gewalttätig werde. Zugleich wies Scholz in der Zeitung "taz" Vorwürfe zurück, mit der Erschließung der Kohlevorkommen seien die Klimaziele in Gefahr. Das Gegenteil sei der Fall, so der Kanzler. Er rief die Aktivisten auf, ihre Proteste zum Beispiel gegen lange Genehmigungsverfahren von Windkraftanlagen zu richten. Für die Energiewende brauche es mehr Tempo.

Die Aktivisten erwarten indes neuen Auftrieb für ihre Proteste: zum einen durch eine für morgen geplante Demonstration, zum anderen durch die Ankunft der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg.

Greta Thunberg in Lützerath

Thunberg skandierte zusammen mit anderen Demonstranten vor den Absperrbändern der Polizei "Lützi bleibt" und "Ihr seid nicht allein". Sie will auch an der Demonstration morgen teilnehmen. Lützerath soll abgerissen werden, damit der Energiekonzern RWE die darunter liegende Kohle abbaggern kann.

Aktivisten im Tunnel

Verzögert wird die Räumung des Ortes durch mindestens zwei Aktivisten, die sich in einem Tunnel verschanzt haben. Der Eingang des Tunnels liegt im Keller eines Gebäudes: ein Schacht fällt etwa vier-einhalb Meter senkrecht ab und hat möglicherweise Querverbindungen. Der für die Räumung zuständige Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach war am Tunneleingang und beschrieb anschließend die Situation. Durch Schläuche und Ventilatoren soll offenbar Sauerstoff in den Tunnel geleitet, mithilfe von Batterien die Stromversorgung gesichert werden. Weinspach zeigte sich besorgt um die Sicherheit der Besetzer. Die Feuerwehr misst demnach vorsichtshalber den Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt der Luft. Demnach besteht akut keine Gefahr. Die Demonstranten hatten gedroht, sich im Tunnel festzuketten, es ist aber nicht bekannt, ob sie das auch getan haben. Ein Sprecher der Polizei bezeichnete die Situation als "verzwickt".

Kontaktversuche mit den Menschen im Tunnel

Nach Angaben von Weinspach versucht die Polizei, Kontakt mit den Aktivisten aufzunehmen. Da die Mobiltelefone nicht mehr funktionierten, versuche man es nun mit Funkgeräten. Die Polizei versuche die Personen zu überzeugen, den Tunnel zu verlassen, damit sie sich und die Retter nicht unnötig gefährden.