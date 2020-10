Im Zuge einer Hitzewelle sind in Israel Wald- und Buschbrände ausgebrochen.

Im Norden und im Zentrum des Landes mussten tausende Menschen ihre Häuser verlassen. Wie die israelische Armee mitteilte, wurden Gemeinden in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr evakuiert. Berichte über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Die Brandbekämpfer versuchen die Flammen unter anderem mit Löschflugzeugen unter Kontrolle zu bringen. Auch in den Palästinensergebieten und in Teilen des Libanons sind Wald- und Buschbrände ausgebrochen.



Bereits vergangenes Jahr mussten wegen Feuer mehrere Ortschaften an der Levanteküste evakuiert werden. 2019 verzeichnete Israel einen neuen Hitzerekord.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.