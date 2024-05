Leverkusens Florian Wirtz erzielt den Führungstreffer gegen Roms Torhüter Mile Svilar. (Andrew Medichini / AP )

Die Tore schossen Florian Wirtz in der 28. Minute und Robert Andrich in der 73. Minute. Damit blieb das Team von Trainer Xabi Alonso auch im 47. Pflichtspiel dieser Saison ungeschlagen. Das Rückspiel in Leverkusen findet am 9. Mai statt.

Im anderen Halbfinale trennten sich Olympique Marseille und Atalanta Bergamo 1:1.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.