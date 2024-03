Fußball-Bundesliga

1. FC Köln - Bayer Leverkusen: 0:2 (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)

Bereits in der 14. Minute erhielt Kölns Jan Thielmann die rote Karte, nachdem er den Leverkusener Granit Xhaka auf die Wade getreten hatte. Das Spiel in Überzahl konnten die Leverkusener dann für sich entscheiden, mit Treffern von Jeremie Frimpong in der 38. und von Alejandro Grimaldo in der 72. Minute.

Leverkusen ist damit im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen, Köln bleibt mit Rang 16 weiter auf dem Relegationsplatz in der Tabelle.

