Der Leverkusener Spieler Aleix Garcia und Hugo Magnetti aus Brest kämpfen um den Ball. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Christophe Ena)

Leverkusen ging in der 24. Minute durch Nationalspieler Florian Wirtz in Führung. Brest glich in der 39. Minute aus; den Treffer erzielte der Franzose Pierre Lees-Melou.

Am Abend tritt Bayern München beim FC Barcelona an, RB Leipzig empfängt den FC Liverpool.

