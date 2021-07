Nach der Explosion auf dem Gelände des Leverkusener Chemieparks hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ein Sprecher sagte, es gehe darum zu prüfen, ob menschliches Fehlverhalten zu der Detonation geführt haben könnte. Im Raum stehe unter anderem der Verdacht auf fahrlässige Tötung.



Bei der Explosion kamen gestern mindestens zwei Menschen ums Leben, 31 wurden verletzt. Fünf weitere werden noch vermisst. Die Betreiberfirma Currenta geht davon aus, sie nicht mehr lebend zu finden. Die Suche nach ihnen ging heute allerdings weiter.

Dioxinverbindungen freigesetzt - "nur in hohen Konzentrationen gesundheitsgefährdend"

Die Stadt Leverkusen rief wegen niedergegangener Rußpartikel weiter zur Vorsicht auf. Die Empfehlungen vom Vortag seien nach wie vor aktuell, sagte eine Sprecherin. Das Landesumweltamt geht derzeit davon aus, dass Dioxin-, PCB- sowie Furanverbindungen freigesetzt wurden. Genaue Analysen sollen gegen Ende der Woche vorliegen. Der Leiter der Arbeitsgruppe Human- und Umwelttoxikologie an der Universität Konstanz, Dietrich, wies darauf hin, dass die Stoffe nur in hohen Konzentrationen gesundheitsgefährdend seien. Zudem müssten sie dafür in den Körper gelangen - Partikel auf der Haut könne man mit Seife abwaschen.

28.07.2021