Leverkusens Spieler Robert Andrich (r.) jubelt nach seinem Tor. (picture alliance/dpa)

Die Mannschaft gewann in der Gruppe G 3:2 gegen Celtic Glasgow und kann in seinem letzten Spiel in zwei Wochen bei Ferencvaros Budapest nicht mehr von Platz eins verdrängt werden.

In der Gruppe E gewann Union Berlin 1:0 gegen Maccabi Haifa. Am Abend spielt noch Eintracht Frankfurt gegen Antwerpen in der Gruppe D.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.