Der geplante Beginn der Förderung von Erdgas auf Israels größtem Gasfeld im Mittelmeer ist kurzfristig verschoben worden.

Eine Sprecherin des Konzerns Delek sagte, das Leviathan-Feld solle nun erst in einigen Tagen in Betrieb genommen werden. Medienberichten zufolge hatte das Umweltministerium den Aufschub angeordnet. Zunächst müsse sichergestellt werden, dass keine Gesundheitsschäden für die Menschen in der Region entstünden.



Es wird befürchtet, dass bei Produktionsbeginn Giftstoffe entweichen. An der nördlichen Mittelmeerküste Israels sind deshalb bereits Häuser geräumt worden. Die Bohranlage für das Leviathan-Gasfeld befindet sich rund zehn Kilometer vor der Küste.