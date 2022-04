Deutscher Städtetag

Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetags. (Deutschlandradio/ Claudia Hennen)

Lewe sagte im Deutschlandfunk, die Kommunen müssten finanziell entlastet werden - auch rückwirkend für die Zeit, in der sie in Vorleistung getreten seien. Sie bräuchten neben der finanziellen Sicherheit auch Verteilungssicherheit. Lewe schlug vor, die Registrierung von Geflüchteten zu vereinfachen, um so die Aufteilung auf die Kommunen zu beschleunigen.

Bund und Länder beraten am Nachmittag über die Verteilung von Aufgaben und Kosten bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Dazu kommen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Scholz zusammen. Bei der Konferenz vor drei Wochen war beschlossen worden, einen Mechanismus zu finden, der alle Ebenen des Staates in die Verantwortung nimmt.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.