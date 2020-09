In einem offenen Brief haben 50 Diplomaten und Vertreter internationaler Organisationen in Polen die Achtung der Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender angemahnt.

Um schutzbedürftige Gemeinschaften vor Misshandlung und Hassreden zu schützen, müsse an einem Umfeld der Nichtdiskriminierung, Toleranz und gegenseitigen Akzeptanz gearbeitet werden, heißt es in dem Schreiben. Neben dem deutschen Botschafter Freytag von Loringhoven wurde es unter anderem von den Botschaftern der USA, Frankreichs, Indiens, Italiens und Japans unterzeichnet.



In Polen haben 100 Gemeinden überwiegend im Süden und Osten gegen eine angebliche "LGBT-Ideologie" Resolutionen verabschiedet. Direkte rechtliche Folgen haben diese nicht. Sie schaffen aber ein Klima der Intoleranz.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.