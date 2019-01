Für die meisten Nicht-Heteros in Deutschland ist es immer noch schwierig, sich im Job zu outen.

Eine internationale Studie nennt die Angst vor Diskriminierung und Karriereknick als Hauptgrund. Die meisten lesbischen, schwulen, bi-, trans- oder intersexuellen Arbeitnehmer in Deutschland haben sich demzufolge im Job bislang gar nicht, oder nur wenigen Kollegen gegenüber geoutet. 85% der Befragten haben zwar angegeben, dass sie offen mit ihrer sexuellen Orientierung umgehen wollen, aber nur weniger als die Hälfte davon hat das bisher getan.



Die Autoren haben weltweit rund 4.000 Menschen befragt - davon mehr als 500 in Deutschland. Im internationalen Vergleich mit 19 weiteren berücksichtigten Ländern bildet Deutschland das Schlusslicht. Im Schnitt hatten sich in den anderen Ländern rund 52 Prozent der LGBT+-Arbeitnehmer im Job geoutet - in England sogar 63 Prozent.