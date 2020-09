"TikTok" ist vor allem bei Jugendlichen beliebt. Bis zu 700 Millionen Menschen weltweit verfolgen die kurzen Videoclips, die jede und jeder auf der Plattform veröffentlichen kann. Allerdings sind die Betreiber der App mit Sitz in Peking immer wieder mit Zensurvorwürfen konfrontiert - wie jetzt auch durch einen Thinktank aus Australien.

Denn Recherchen des "Australien Strategic Policy Institute" (ASPI) haben ergeben, dass "TikTok" Hashtags zu LGBTI- und weiteren politischen Themen in mindestens acht Sprachen zensiert. Betroffen sind unter anderem die arabischsprachigen Hashtags für "schwul" und "transgender", der russische Hashtag für "lesbisch" und auch das Akronym #acab, das für "All cops are bastards" steht. Der Hashtag wurde vor allem während der Proteste gegen den Mord an dem US-Amerikaner George Floyd verwendet.



Wenn eine Nutzerin oder ein Nutzer einen solchen Hashtag verwendet, würden ihre Videos zwar nicht gelöscht, aber in der Suche auf der Social-Media-Plattform unterdrückt, schreibt Netzpolitik.org. Eine Methode, die als "Shadowbanning" bezeichnet wird.



Laut BBC haben die Betreiber der Video-Plattform reagiert: Manche Begriffe seien auf Grund der jeweiligen Rechtsprechung in einem Land eingeschränkt. Außerdem seien bestimmte Ausdrücke auf Englisch oder Arabisch aus Versehen moderiert worden, diese Fehler seien nun behoben. Hinzu komme, dass es zu einigen der von ASPI genannten Hashtags keine Inhalte gebe. TikTok sei dem Thema Inklusivität tief verbunden.



Es handelt sich dennoch nicht um den ersten Zensur-Vorwurf an die chinesische Plattform. Vor einem Jahr berichtete der britische Guardian über ähnliche Maßnahmen des Mutterkonzerns "ByteDance" mit Sitz in Peking. Der Guardian bezog sich auf geleakte Moderationsrichtlinien für die Plattform TikTok, aus denen unter anderem hervorging, dass Videos, die die tibetische Unabhängigkeit oder aber den Platz des Himmlischen Friedens (Tian’anmen-Platz) erwähnen, zensiert werden. ByteDance bestreitet jegliche politische Einflussnahme.



