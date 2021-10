In Polen haben rund 300 Menschen gegen ein geplantes Verbot von Demonstrationen für Lesben und Schwule protestiert.

Sie versammelten sich am Abend vor dem Parlamentsgebäude in Warschau, wie die Zeitung "Gazeta Wyborcza" berichtete. Viele schwenkten Regenbogenfahnen. Auf Transparenten seien Aussagen wie "Liebe kennt kein Geschlecht" zu lesen gewesen. Auch Unterstützer der geplanten Regelung kamen vor dem Sejm zusammen. Die Abgeordneten berieten am späten Abend in erster Lesung einen entsprechenden Gesetzentwurf der rechtskonservativen PiS-Regierung.



Konkret sieht er vor, dass Demonstranten etwa die Ehe zwischen Mann und Frau nicht mehr infrage stellen und ihre Ausweitung auf Menschen gleichen Geschlechts fordern dürfen. Verboten werden soll zudem das Demonstrieren für eine andere sexuelle Orientierung als die heterosexuelle. Dieser Absatz im Gesetzentwurf zielt vor allem auf die Pride-Parade und ähnliche Veranstaltungen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans-Personen.

