Der europäische Fußballverband prüft die Konfiszierung einer Regenbogenfahne im EM-Stadion in Baku.

In der aserbaidschanischen Hauptstadt hatten Ordner dänischen Fans das Symbol der LGBTQ-Bewegung weggenommen. Diese sollen den Angaben zufolge stark alkoholisiert gewesen sein und bei anderen Besuchern Aggressionen hervorgerufen haben. Nach dem Spiel sei ihnen die bunt gestreifte Fahne wieder zurückgegeben worden.



Die Uefa bekräftigte in einer Mitteilung, sie habe niemals eine Anweisung gegeben, Regenbogenfahnen in irgendeinem EM-Stadion zu konfiszieren. Daher werde man den Vorfall untersuchen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.