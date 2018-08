#mequeer - unter diesem Hashtag berichten Nutzer bei Twitter, wie sie wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert wurden. Und werden.

Der Hashtag verbreitet sich seit etwa zwei Tagen. Viele Äußerungen zeigen, dass Vorurteile und Klischees gegenüber Homosexuellen, Bisexuellen oder Trans-Menschen immer noch ausgeprägt sind. Der ORF-Journalist Patrick Gruska beispielsweise schreibt, ihm habe man gesagt, er sei doch nur schwul, um besser an Mädchen heranzukommen. Der Grünen-Bundestagsabgeordneten Kai Gehring wurde mit Aussagen konfrontiert wie "Das ist nur eine Phase, die geht vorbei". Ähnliche Erfahrungen hat sein Parteifreund Sven Lehmann gemacht. Seine Lehrerin habe nach dem Wahlsieg von Rot-Grün im Jahr 1998 gesagt: "Na toll, jetzt kommen die ganzen Lesben in die Regierung..." Nach seinem Coming Out habe seine Mutter ihm geraten, seiner Großmutter nichts darüber zu sagen, sonst würde diese nie wieder mit ihm reden. Seine Oma habe aber anders als erwartet reagiert - mit dem Satz: "Dein Freund gehört jetzt auch zur Familie!".



Der Grünen-Politiker Volker Beck sagte der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion, #meQueer mache den Alltag beispielsweise von Lesben und Schwulen sichtbar. Trotz aller politischer Fortschritte und einem LGBT-freundlicheren gesellschaftlichen Klima seien Vorurteile, nicht böse gemeinte, abwertende Bemerkungen wie offene Diskriminierungen und Anfeindungen immer noch alltäglich. Für eine Kultur des Respekts müsse auch nach der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare noch viel getan werden. Eine demokratische Gesellschaft basiert auf der Gleichheit der Verschiedenen. #mequeer mache deutlich, dass nach der rechtlichen Gleichstellung noch eine Menge dafür zu tun sei, so Beck.



Entstanden ist der Hashtag #mequeer im Nachgang der beiden Schlagwörter #metoo, unter dem Menschen von sexualisierter Gewalt berichten, und #metwo, unter dem auf Twitter über Rassismus im Alltag debattiert wird. Immer wieder geraten solcherart Diskussionen auch in die Kritik, so jetzt auch der jüngste Hashtag #mequeer. Etliche Twitter-User äußern Unverständnis über die Debatte.