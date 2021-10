Vor den Koalitionsverhandlungen hat es in der SPD offenbar einen heftigen Streit beim Thema Gleichstellung und Vielfalt gegeben.

Wie die Kolumnistin Joane Studnik in der "Frankfurter Rundschau" schrieb, ging es um die Stellung von queeren Menschen und die Besetzung der für diesen Bereich mit zuständigen Arbeitsgruppe in den Koalitionsverhandlungen, die heute auf Arbeitsebene gestartet sind. Die ursprünglich für die Verhandlungsführung vorgesehene Abgeordnete Leni Breymaier sei nach Protesten "degradiert" worden, heißt es. Die Personalie hatte demnach nicht nur in der queeren Community für Entsetzen gesorgt, wo einige Breymaier Transfeindlichkeit vorwerfen. Auch die Parteiorganisation "SPD Queer" habe die Nominierung Breymaiers als Provokation empfunden, heißt es. Breymaier ist zwar weiterhin Teil der Arbeitsgruppe. Geleitet wird die SPD Delegation nun aber von der sächsische Sozialministerin Petra Köpping.



Die Entscheidung wiederum sorgte ebenfalls für Kritik. Diese formierte sich in den Sozialen Medien unter #BlumenfürLeni. Dabei wurde vor allem Breymaiers engagierter Einsatz für den Feminismus gewürdigt. Insbesondere weil nun zum ersten Mal mit Tessa Ganserer und Nyke Slawik von den Grünen zwei transidente Frauen in den Bundestag eingezogen sind, könnte die SPD-Personalie bei den Koalitionsverhandlungen für zusätzliche Spannungen sorgen.

Auch Georgine Kellermann erfreut über Absetzung Breymaiers

Die WDR-Journalistin Georgine Kellermann, die sich 2019 als Frau zu erkennen gab, meinte auf Twitter, dass Breymaier dabei sei, akzeptiere sie. Dass Breymaier die SPD-Gruppe nicht mehr leite, freue sie aber sogar sehr. FR-Kolumnistin Studnik, ebenfalls trans, schlussfolgerte, der Kampf für die eigene Emanzipation sei kein Garant für die Empathie mit anderen benachteiligten Gruppen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt bestehe eben auch darin, die Benachteiligung anderer als unerträglich aufzufassen. Die innerparteilichen Querelen der SPD hätten anschaulich gezeigt, wie weit der Weg dorthin noch sei.



Breymaier steht kritisch zu Forderungen nach einem Selbstbestimmungsgesetz für trans, inter und nichtbinäre Menschen. Im Mai stimmte sie im Bundestag nach eigenen Worten auch aus Überzeugung gegen den von Grünen bzw. der FDP eingebrachten Entwurf, wonach das Geschlecht (männlich, weiblich, divers) für Menschen ab 14 Jahre frei wählbar werden sollte.



Auch wegen ihrer strikten Haltung gegen Prostitution steht Breymaier teilweise in der Kritik. So hält sie unter anderem die Anerkennung der Prostitution als Dienstleistung für falsch. Für die Verbände der Prostitutionsbranche sind die Aktivitäten der 61-Jährigen eine Provokation. Als sie im vorigen Jahr staatliche Corona-Hilfen für Bordelle als Unterstützung für Kriminelle bezeichnete, die in ihren Betrieben Frauen zur Prostitution zwängen, zeigten Bordellbesitzer sie wegen Verleumdung an, berichtet die Deutsche Presseagentur. Die Berliner Staatsanwaltschaft stellte die Verfahren ein.



Zwischen feministischen Aktivistinnen und Transpersonen gibt es teilweise heftige Auseinandersetzungen über die gegenseitige Anerkennung.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.