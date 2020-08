Nach der Explosion in Beirut sind Experten und Hilfsgüter aus Italien in der libanesischen Hauptstadt eingetroffen.

Ein Schiff mit mehr als 500 Soldaten und einem Feldlazarett sei gestern am späten Abend im Hafen eingelaufen, teilte die Regierung heute in Rom mit. Morgen wird Verteidigungsminister Guerini in Beirut erwartet.



Das italienische Militär ist seit vielen Jahren in dem Mittelmeerland stationiert. Die meisten der fast 12 000 Truppen sind Teil der UNO-Friedenstruppe Unifil.



Bei der Explosion im Hafen von Beirut waren Anfang des Monats mehr als 180 Menschen getötet und 6000 weitere verletzt worden.