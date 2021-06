Im Libanon ist es bei Protesten gegen die wirtschaftliche Lage im Land zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen.

Nach Angaben von Militär und Sanitätern wurden etwa 20 Menschen verletzt. In Tripoli und Sidon hatten Bürger in der Nacht versucht, Büros der libanesischen Zentralbank zu stürmen. Eine Hilfsorganisation berichtete, einige Verletzungen seien durch Gummigeschosse entstanden.



Die Proteste richteten sich gegen die Abwertung der Landeswährung und den Mangel an Treibstoff und anderen Gütern. Der Libanon befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Seit dem Rücktritt der Regierung im August vergangenen Jahres hat das Land keine politische Führung.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.