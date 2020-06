Im Libanon hat es wegen der schlechten Wirtschaftslage erneut Proteste gegeben.

Gestern Abend kam es in der Innenstadt von Beirut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten. Auch in der nördlich gelegenen Stadt Tripoli gab es Ausschreitungen.



Der Libanon steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Corona-Pandemie und damit verbundene Ausgangsbeschränkungen haben die Krise verschärft. Das libanesische Pfund verlor in den vergangenen Monaten rund 70 Prozent seines Wertes im Vergleich zum US-Dollar.



Die Regierung verhandelt derzeit auch mit dem Internationalen Währungsfonds über ein Rettungsprogramm und internationale Hilfe.