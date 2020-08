Vor dem Hintergrund der Explosionen in Beirut und den Protesten gegen die libanesische Regierung will Bundesaußenminister Maas am Mittwoch zu Gesprächen nach Beirut reisen. Im Dlf mahnte er Reformen und ein Ende der Korruption im Libanon an. Neuwahlen seien das Mindeste, was die Bevölkerung nun erwarte.

Danach müsse man sehen, ob die Veränderungen ausreichend seien, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Wirtschafts- und Finanzhilfen müssten künftig eng an Reformen gekoppelt werden. Auf einer internationalen Geberkonferenz für den Libanon waren gestern Hilfen in Höhe von rund 250 Millionen Euro zugesagt worden. Die Auszahlung ist an politische Reformen im Libanon geknüpft. Die Regierung des Landes gerät angesichts von Protesten verstärkt unter Druck. Informationsministerin Samad und Umweltminister Kattar traten zurück. Regierungschef Diab will dem Kabinett heute vorgezogene Neuwahlen vorschlagen.