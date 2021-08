Ein Jahr nach der schweren Explosion im Hafen von Beirut hat Bundesaußenminister Maas mangelnde Fortschritte im Libanon beklagt.

Die Lage vor Ort habe sich für viele Betroffene kaum verbessert, erklärte Maas. Ein Jahr nach der Explosion seien das Ausmaß der Zerstörung verheerend und die Hintergründe dieser Katastrophe weiter ungeklärt, so der SPD-Politiker weiter. Noch immer gebe es keinerlei Fortschritte bei der Regierungsbildung oder bei der Umsetzung der dringend benötigten Reformen.



Am 4. August 2020 waren im Hafen von Beirut hunderte Tonnen Ammoniumnitrat in einem Lagerhaus detoniert. Die Explosion tötete mehr als 200 Menschen und zerstörte große Teile des Hafens sowie mehrere Stadtteile der libanesischen Hauptstadt. Der französische Präsident Macron will auf einer Konferenz mit internationalen Partnern erneut über Möglichkeiten der Unterstützung beraten.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.