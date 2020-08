Der libanesische Botschafter in Deutschland, Adib, hat möglicherweise Aussichten, neuer Ministerpräsident in seiner Heimat zu werden.

Er wurde von vier früheren Regierungschefs als Kandidat empfohlen. Morgen sollen der Präsident und die Fraktionen im libanesischen Parlament zu Beratungen darüber zusammenkommen, wer neuer Ministerpräsident wird. Adib wurde bislang als einziger namentlich gehandelt.



Seit der Explosionskatastrophe vom 4. August in Beirut hat sich die politische Krise im Libanon zugespitzt. Das Kabinett des bisherigen Ministerpräsidenten Diab war nach der Katastrophe mit 190 Toten und mehr als 6.000 Verletzten zurückgetreten.



Die Hisbollah zeigte sich bereit, die Bildung einer reformwilligen Regierung zu unterstützen. Man sei offen für Appelle aus Frankreich, den Libanon politisch neu aufzustellen, so lange alle libanesischen Gruppierungen an Bord seien, sagte Hisbollah-Chef Nasrallah.