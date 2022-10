Gemeinsame Seegrenze

Karte des östlichen Mittelmeers (OpenStreetMap contributors www.openstreetmap.org/copyright)

Das teilte der libanesische Präsident Aoun in einer Fernsehansprache mit und erklärte, die Rechte seines Landes würden in dem Vertrag in vollem Umfang gewahrt. Israel hatte am Dienstag seine Zustimmung bekanntgegeben.

Mit der Einigung wird ein jahrzehntelanger Streit zwischen beiden Staaten beigelegt. Der Konflikt um den Grenzverlauf hatte sich nach der Entdeckung großer Erdgas-Vorkommen verschärft. Die Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon, die sich offiziell noch im Kriegszustand befinden, liefen unter Vermittlung der USA.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.