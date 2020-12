Hunderte syrische Flüchtlinge sind nach einem Feuer aus einer provisorischen Zeltstadt im Nordlibanon geflohen.

Bei Kämpfen zwischen Lagerbewohnern und Jugendlichen aus der Gegend waren nach Angaben von Hilfsorganisationen Zelte in Brand gesetzt worden. Es habe mehrere Verletzte gegeben. Die fast 400 geflohenen Bewohner hätten in leerstehenden Schulen und Hotels sowie in anderen Lagern Unterschlupf gefunden, sagte ein Sprecher des UNO-Flüchtlingshilfswerks. Im Libanon leben über eine Million syrische Flüchtlinge. In ihrer Heimat herrscht seit 2011 Bürgerkrieg.

