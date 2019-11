Der illegal nach Deutschland eingereiste Clan-Chef Miri ist wieder in den Libanon abgeschoben worden.

Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, wurde Miri am Vormittag von der Bundespolizei an die Behörden in Beirut übergeben. Innenminister Seehofer erklärte, er danke allen Beteiligten, dass die Abschiebung so schnell möglich gewesen sei. Gestern hatte das Bremer Verwaltungsgericht einen Eilantrag des Inhaftierten gegen eine Rückführung abgelehnt.



Der wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilte Miri war im Juli bereits in den Libanon abgeschoben worden. Später reiste er illegal wieder ein, wurde Ende Oktober in Bremen festgenommen und stellte einen Asylantrag. Dieser wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt.