In der libanesischen Hauptstadt Beirut haben hunderte Menschen gegen die Korruption im Land und die schwierige Versorgungslage protestiert.

Die Demonstranten marschierten zum Sitz von Regierungschef Hariri im Zentrum von Beirut und forderten unter anderem eine eine kostenlose Gesundheitsvorsorge sowie eine bessere Trinkwasser- und Stromversorgung. Die Kundgebung wurde von einem Großaufgebot libanesischer Sicherheitskräfte begleitet. In Anspielung an die Proteste gegen hohe Lebenshaltungskosten in Frankreich trugen einige der Demonstranten gelbe Westen, allerdings mit einer Zeder, dem libanesischen Nationalsymbol, versehen



Bereits eine Woche zuvor hatten hunderte Menschen an Protesten teilgenommen, zu denen die Kommunistische Partei aufgerufen hatte.