Im Libanon haben in mehreren Städten Tausende Menschen gegen die Regierung demonstriert.

Bei den Protesten wurden in der Nacht Straßenbarrikaden und Autoreifen angezündet. Die Polizei setzte in Beirut Tränengas ein. Am Morgen lagen Rauchwolken über Teilen der Hauptstadt. Schulen und zahlreiche Geschäfte blieben geschlossen. Auslöser der Proteste war eine von der Regierung zunächst geplante und dann widerrufene Gebühr auf Sprachanrufe über Dienste wie WhatsApp. Die Menschen im Libanon leiden unter einer Wirtschafts- und Finanzkrise. Der Staat zählt zu den am höchsten verschuldeten Ländern der Welt.