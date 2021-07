Im Libanon hat Präsident Aoun den Unternehmer Mikati zum designierten Ministerpräsidenten ernannt und mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.

Dessen Vorgänger Diab und Hariri war es zuvor nicht gelungen, ein neues Kabinett zusammenzustellen. Mikati sagte in Beirut, die Lage sei schwierig. Jetzt müssten alle an einer Lösung arbeiten, um das Land vor dem wirtschaftlichen Kollaps zu bewahren. Mikati war bereits 2005 sowie 2011 Ministerpräsident des Landes.



Der Libanon leidet seit fast zwei Jahren unter einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise, die sich in den vergangenen Monaten auch wegen der Corona-Pandemie verschärft hat. Die Landeswährung Lira hat mehr als 90 Prozent ihres Werts verloren; die Inflationsrate beträgt derzeit über 100 Prozent. Weil zudem Devisen für Importe fehlen, leidet das Land auch unter einem Versorgungsmangel.

