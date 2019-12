In Beirut haben erneut tausende Menschen gegen die Regierung protestiert.

Sicherheitskräfte lösten die Demonstration in der libanesischen Hauptstadt mit Schlagstöcken, Tränengas und Wasserwerfern auf. Auch in der Nacht zuvor waren die Demonstrationen in Gewalt umgeschlagen. Mehr als 130 Demonstranten und 20 Polizisten wurden nach Angaben des Roten Kreuzes verletzt.



Im Libanon protestieren Menschen seit Wochen gegen Misswirtschaft und Korruption. In Folge der Demonstrationen war Regierungschef Hariri zurückgetreten. Für heute ist ein Treffen von Präsident Aoun mit Vertretern der Parteien angesetzt. Dabei könnte Hariri erneut als Ministerpräsident nominiert werden.