Im Libanon hat es in einem Munitionslager der Hisbollah im Süden des Landes eine Explosion gegeben.

Über soziale Medien verbreitete Videos zeigten schwer beschädigte Häuser. Nach Darstellung der vom Iran unterstützten Schiiten-Miliz handelte es sich um einen Unfall in einem Lager für Minen und andere Überreste des sogenannten Libanon-Kriegs von 2006. Damals war es zu Gefechten zwischen der Hisbollah und Israel gekommen. Der Ort liegt im Süden des Libanon nahe der Grenze. In einigen Berichten war von Flügen israelischer Drohnen- und Kampfflugzeuge in der Nähe die Rede.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.