Der Libanon feiert heute den 100. Jahrestag seiner Staatsgründung.

An der Zeremonie nördlich der Hauptstadt Beirut nimmt auch der französische Präsident Macron teil. Er traf gestern ein und bekräftigte seine Forderung nach politischen Reformen im Libanon.



Überschattet wird das Jubiläum von den Folgen der Explosion im Hafen von Beirut vor vier Wochen. Bei der Katastrophe kamen mehr als 180 Menschen ums Leben, mehr als 6.000 wurden verletzt. Große Teile des Hafens liegen in Trümmern. Auch umliegende Wohngebiete wurden verwüstet.



Der Libanon wurde am 1. September 1920 unter einem französischem Völkerbundsmandat gegründet. 1943 wurde das Land unabhängig.