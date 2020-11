Frankreich hat für kommende Woche eine neue internationale Hilfskonferenz für den Libanon angekündigt.

Die Videokonferenz unter Vorsitz des UNO-Generalsekretärs Guterres werde am Mittwochabend beginnen, hieß es in Paris. Präsident Macron war nach der Explosionskatastrophe im August nach Beirut gereist und hatte eine Geberkonferenz für Soforthilfe initiiert. Längerfristige Hilfe hatte er an Reformen im Libanon geknüpft.



Bei den Detonationen im Hafen der Hauptstadt waren mehr als 190 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 6.000 Personen wurden verletzt, etwa 300.000 obdachlos.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.