Fünf Tage nach der Explosionskatastrophe in Beirut mit mindestens 158 Toten beraten führende Vertreter der internationalen Gemeinschaft heute in einer Videokonferenz über Soforthilfe für den Libanon.

Geleitet wird das kurzfristig einberufene Treffen von UNO-Generalsekretär Guterres und Frankreichs Präsident Macron. Nötig sind vor allem medizinische Hilfe, Nahrungsmittel und der Wiederaufbau von Schulen und Krankenhäusern. Hunderttausende Menschen haben ihr Zuhause verloren. Bundesaußenminister Maas kündigte bereits zehn Millionen Euro Soforthilfe an.



Gestern zogen wütende Demonstranten durch die Straßen der libanesischen Hauptstadt, besetzten Ministeriumsgebäude und legten Feuer am Sitz des Bankenverbands. Es kam zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Die Polizei setzte Tränengas ein. Am Rande der Demonstration kam nach Angaben der Polizei ein Polizist ums Leben.



Premierminister Diab kündigte in einer Fernsehansprache Neuwahlen an. Nur so könne die Krise überwunden werden. Er werde seinem Kabinett daher am Montag vorgezogene Wahlen vorschlagen.