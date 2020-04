Im Libanon haben erneut Menschen gegen die Regierung protestiert.

In mehreren Teilen des Landes kam es gestern trotz der Ausgangsbeschränkungen zu Kundgebungen. Dabei warfen junge Männer im Norden des Landes die Frontseite von lokalen Banken ein und legten Feuer an einem Militärfahrzeug. In Suk Mosbe nördlich von Beirut und in der Großstadt Tripoli gingen Soldaten mit Gewalt gegen Demonstranten vor. Bei den Auseinandersetzungen wurden Korrespondentenberichten zufolge mehrere Menschen verletzt.



Schon am Wochenende hatte es gewaltsame Proteste gegeben. Die Coronavirus-Pandemie und die damit einhergehenden Ausgangsbeschränkungen haben die Wirtschafts- und Finanzkrise des Libanons verschärft.