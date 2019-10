Nach dem angekündigten Rücktritt der libanesischen Regierung hat Bundesaußenminister Maas vor einem politischen Vakuum im Land gewarnt.

Die weitere Entwicklung sei für Deutschland, aber auch für die ganze Region dort von entscheidender Bedeutung, sagte Maas während eines Besuchs in Kairo. Nach tagelangen Demonstrationen hatte Premierminister Hariri den Rücktritt seiner Regierung angekündigt. Er sagte in einer Fernsehansprache, er werde ein entsprechendes Gesuch bei Präsident Aoun einreichen. Seine Regierung stecke bei der Suche nach einem Ausweg aus der Wirtschaftskrise in einer Sackgasse. Hariri rief alle Bürger dazu auf, den Frieden zu wahren.



In der Hauptstadt Beirut gingen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten vor. Ein Zeltlager von Regierungskritikern wurde von Anhängern der schiitischen Milizen Hisbollah und Amal zerstört. Die Banken bleiben vorerst geschlossen.