Der designierte libanesische Ministerpräsident Hariri hat die Bildung einer überparteilichen Experten-Regierung angekündigt.

Die neue Regierung solle den von Frankreich unterstützten Reformplan umsetzen, sagte er in Beirut. Der Libanon befindet sich in seiner schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Bürgerkrieg.



Präsident Aoun hatte Hariri heute mit der Regierungsbildung beauftragt, er hat dafür die Unterstützung der Parlamentsmehrheit.



Hariri war vor einem Jahr nach Massenprotesten als Premierminister zurückgetreten. Sein Nachfolger Diab trat im August nach der Explosion am Hafen von Beirut zurück. Ende September gab der designierte Ministerpräsident Adib den Auftrag zur Regierungsbildung zurück.

